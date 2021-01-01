Красотка в бикини: Тина Кунаки показала самое модное сочетание будущего лета
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Беззаботные каникулы Тины Кунаки и Венсана Касселя на просторах Рио-де-Жанейро и не думают заканчиваться. Буквально на днях 23-летняя Кунаки вновь мгновенно оказалась в центре внимания. Гардероб Тины сейчас состоит преимущественно из крошечных бикини.
В этот раз девушка выбрала изумрудный комплект с лифом-бандо и высокими плавками. Золотые вставки на купальнике сочетались с цепочкой — сексуальным аксессуаром, с помощью которого Тина подчеркнула талию. Следует признать, что такое модное сочетание – один из главных трендов предстоящего лета.
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