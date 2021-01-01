Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Красотка в бикини: Тина Кунаки показала самое модное сочетание будущего лета

Комментариев: 0
Осторожно, слишком «горячий» образ бразильской модели!
Тина Кунаки
Тина Кунаки
pinterest.com

Читай также: Жизель Оливейра продемонстрировала, в чем мы будем ходить на пляж этим летом

Беззаботные каникулы Тины Кунаки и Венсана Касселя на просторах Рио-де-Жанейро и не думают заканчиваться. Буквально на днях 23-летняя Кунаки вновь мгновенно оказалась в центре внимания. Гардероб Тины сейчас состоит преимущественно из крошечных бикини.

Тина Кунаки и Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель
pinterest.com
Тина Кунаки
Тина Кунаки
LEGION MEDIA

В этот раз девушка выбрала изумрудный комплект с лифом-бандо и высокими плавками. Золотые вставки на купальнике сочетались с цепочкой — сексуальным аксессуаром, с помощью которого Тина подчеркнула талию. Следует признать, что такое модное сочетание – один из главных трендов предстоящего лета.

Тина Кунаки
Тина Кунаки
LEGION MEDIA

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Тина Кунаки, Венсан Кассель, модные купальники 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь