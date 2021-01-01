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Трикотажное бра под рубашку – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов

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Главное модное сочетание весны!
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
pinterest.com

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Вязаные бра — это не только трендовая позиция, но и удобная вещь на случай непогоды. Тем более, на этот раз дизайнеры решили не мелочиться — они предлагают не стесняться и выбирать самые пикантные модели.

Впрочем, бояться излишней откровенности не стоит: вязаные бра выглядят сдержанно и даже скромно. Они идеально впишутся как в домашнюю картину, так и в атмосферу шумного города, где уже не терпится «выгулять» один из главных трендов весны: бра под белую рубашку свободного кроя.

Радует тот факт, что выбор вязаных топов велик. Самый классический вариант — бра в бежевом цвете на тонких лямках. Для тех, кто опасается создать образ из разряда «слишком откровенно», рекомендуем обзавестись более закрытыми моделями трикотажных бра. Мы уже составили для вас подборку, где точно найдете себе подходящий вариант этого стильного предмета гардероба.

Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
pinterest.com
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
pinterest.com
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
pinterest.com
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
pinterest.com
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
pinterest.com
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
pinterest.com
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
pinterest.com
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
pinterest.com
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
Трикотажное бра поверх рубашки – один из главных трендов весны: 10 лучших вариантов
pinterest.com

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Теги: Модные трикотажные бра 2021, идеи для стильных образов 2021, как носить бра поверх рубашки
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Источник: ivonа bigmir)net
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