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Три красные детали: в чем Бейонсе ходит на свидания с Джей Зи

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Редкий выход звездной пары.
Бейонсе и Джей Зи
Бейонсе и Джей Зи
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Джей Зи и Бейонсе – редкие «гости» объективов папарацци, и преимущественно оценить образы звезд можно лишь во время их «пробежки» до машины и обратно. И День всех влюбленных, который пара решила провести вдвоем за романтическим ужином в Малибу, не стал исключением.

Бейонсе
Бейонсе
https://www.backgrid.com/

Роскошный коктейльный образ певицы состоял из объемного двубортного блейзера, который она надела взамен мини-платью. Но главное — это «правило трех красных деталей», которое особенно работает на свиданиях. Речь идет об аксессуарах: красные туфли Alessandra Rich, сумка и очки в массивной оправе. Восхитительный тандем!

А вот Jay-Z в спортивном черном худи предпочел сохранить инкогнито, что у него прекрасно и получилось :)

Джей Зи
Джей Зи
https://www.backgrid.com/

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Теги: Бейонсе, Джей Зи, образы звезд 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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