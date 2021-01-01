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Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны

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Минимализм остался в стороне.
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
pinterest.com

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Исходя из весенне-летних коллекций, дизайнеры решили: огромным, заметным украшениям — быть. В большей степени это касается колье. Тонкие цепочки и кулоны занимают вторые ряды— отныне в моде только те варианты, которые привлекают к себе всеобщее внимание.

Поэтому советуем отбросить в сторону скромность — в конце концов, после карантина хочется яркости и красоты, как никогда. А украшения — это простой способ освежить образ и моментально сделать его более острым и привлекательным.

Естественно, мы не призываем вас носить такие украшения ежедневно, но ими вполне можно разбавить праздничные выходы. Вдохновляйтесь нашей подборкой лучших аксессуаров: в ней вы точно приглянете себе то, что понравится именно вам.

Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
pinterest.com
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
pinterest.com
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
pinterest.com
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
pinterest.com
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
pinterest.com
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
pinterest.com
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
pinterest.com
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
pinterest.com
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
Долой скромность: массивные колье – самый главный ювелирный тренд весны
pinterest.com

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Теги: модные аксессуары весна 2021, ювелирные тренды 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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