Амурные дела: Кэти Перри в фантастическом образе Victor & Rolf Couture
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Кэти Перри — одна из членов жюри шоу «Американский идол». Певица часто любит удивлять телезрителей своими выходами и выходками. Костюмы для шоу звезда подбирает очень тщательно, продумывая все до малейших деталей.
В этот раз звезда выбрала необычный атласный белый тренч-платье из коллекции Victor & Rolf Couture, который был украшен множеством разноцветных сердец. Этот образ Перри выбрала неспроста, а в честь Дня святого Валентина. Волосы Кэти уложила в гладкий пучок, накрасив при этом губы красной помадой. «Валентинка» из певицы получилась фантастической!
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