Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Амурные дела: Кэти Перри в фантастическом образе Victor & Rolf Couture

Комментариев: 0
Певица в нереальном образе на шоу «Американский идол».
Кэти Перри
Кэти Перри
pinterest.com

Читай также: Ukrainian Fashion Week 2021: главные итоги недели моды

Кэти Перри — одна из членов жюри шоу «Американский идол». Певица часто любит удивлять телезрителей своими выходами и выходками. Костюмы для шоу звезда подбирает очень тщательно, продумывая все до малейших деталей.

Кэти Перри
Кэти Перри
instagram.com/katyperry

В этот раз звезда выбрала необычный атласный белый тренч-платье из коллекции Victor & Rolf Couture, который был украшен множеством разноцветных сердец. Этот образ Перри выбрала неспроста, а в честь Дня святого Валентина. Волосы Кэти уложила в гладкий пучок, накрасив при этом губы красной помадой. «Валентинка» из певицы получилась фантастической!

Кэти Перри
Кэти Перри
instagram.com/katyperry

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кэти Перри, образ звезды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь