В Киеве состоялся Ukrainian Fashion Week 2021.

Из-за пандемии COVID-19 мероприятие состоялось без зрителей, в инновационном digital-формате. По традиции – на территории Мистецького арсеналу.

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Наряды бренда Burenina на подиуме представляли не только модели, но и звездные клиенты торговой марки. Дизайнер Артем Климчук представил коллекцию Modern Talkin, Roussin презентовали коллекцию I Am, Arutiunova (Анна Арутюнова) - платья, а Frolov удивлял капсульной коллекцией Love Airli.

Ukrainian Fashion Week 2021: главные итоги недели моды instagram.com/elenaburenina

Ukrainian Fashion Week 2021: главные итоги недели моды instagram.com/elenaburenina

Ukrainian Fashion Week 2021: главные итоги недели моды instagram.com/frolovheart

Ukrainian Fashion Week 2021: главные итоги недели моды instagram.com/frolovheart

Дизайнер Полина Веллер (Polina Veller) удивила поклонников использованием для декора нарядов традиционного узора крымских татар – ойму, а дизайнер Ирина Джус (Dzhus) продемонстрировали необычные наряды-трансформеры.

Ukrainian Fashion Week 2021: главные итоги недели моды instagram.com/polina_veller

Ukrainian Fashion Week 2021: главные итоги недели моды instagram.com/polina_veller

Ukrainian Fashion Week 2021: главные итоги недели моды instagram.com/polina_veller

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Vorozhbyt&Zemskova использовали для своей коллекции ультрамодные стеганые материалы, а дизайнер Анна Панченко (91Lab) - продемонстрировала коллекцию платьев. Kristina Laptso, в свою очередь, представила собственную коллекцию, назвав ее образцом шика и элегантности.

Ukrainian Fashion Week 2021: главные итоги недели моды instagram.com/kristina_laptso

Ukrainian Fashion Week 2021: главные итоги недели моды instagram.com/kristina_laptso

Ukrainian Fashion Week 2021: главные итоги недели моды instagram.com/kristina_laptso

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