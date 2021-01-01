Ukrainian Fashion Week 2021: главные итоги недели моды
Из-за пандемии COVID-19 мероприятие состоялось без зрителей, в инновационном digital-формате. По традиции – на территории Мистецького арсеналу.
Читай также: Мама в большом городе: в чем Ирина Шейк гуляет с дочкой?
Наряды бренда Burenina на подиуме представляли не только модели, но и звездные клиенты торговой марки. Дизайнер Артем Климчук представил коллекцию Modern Talkin, Roussin презентовали коллекцию I Am, Arutiunova (Анна Арутюнова) - платья, а Frolov удивлял капсульной коллекцией Love Airli.
Дизайнер Полина Веллер (Polina Veller) удивила поклонников использованием для декора нарядов традиционного узора крымских татар – ойму, а дизайнер Ирина Джус (Dzhus) продемонстрировали необычные наряды-трансформеры.
Читай также: Что будут носить самые модные девушки весной: демонстрирует Хейли Бибер
Vorozhbyt&Zemskova использовали для своей коллекции ультрамодные стеганые материалы, а дизайнер Анна Панченко (91Lab) - продемонстрировала коллекцию платьев. Kristina Laptso, в свою очередь, представила собственную коллекцию, назвав ее образцом шика и элегантности.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Кайли Дженнер нашла самые эффектные и необычные джинсы для весеннего сезона.
- 5 трендов весны, которые стоит взять на заметку.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил