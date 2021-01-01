Что будут носить самые модные девушки весной: демонстрирует Хейли Бибер

Начинаем составлять стильный весенний гардероб.

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До весны осталось всего лишь несколько мгновений. Поэтому настоятельно советуем задуматься о базовом весеннем гардеробе. Мы уже успели убедиться в том, что царствовать во всем будет комфорт. Так что делаем ставку на натуральные ткани, свободные силуэты и расслабленный стиль. Руководствуясь этими правилами, Хейли Бибер составила, пожалуй, самый актуальный образ будущей весны.

Хейли и Джастин Бибер pinterest.com

Для прогулки с Джастином модель выбрала белую укороченную майку и серые ультрадлинные широкие брюки. Свой лук Хейли дополнила свободным черным пальто (оверсайз по-прежнему не сдает позиций), а кожаная сумка на плечевом ремне и белые однотонные кроссовки удачно завершили стильный аутфит.

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