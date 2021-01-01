Самая обсуждаемая прическа на День влюбленных: показывает Джилл Байден

Джилл Байден в максимально простом образе «завоевывает» сердца.

Читай также: Кайли Дженнер нашла самые эффектные и необычные джинсы для весеннего сезона

Джилл Байден не перестает подчеркивать свою близость к простым американцам. Прическа первой леди США собрала рекордное количество восторженных комментариев в Твиттере, после того, как она опубликовала снимок, на котором совершает праздничные покупки в кондитерской в Вашингтоне.

Джилл Байден pinterest.com

Волосы Джилл были убраны в самый простой хвостик с широкой резинкой для волос. Аксессуар, конечно, знаком каждой девушке, чем и вызвал волну самых лестных отзывов и комплиментов.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.