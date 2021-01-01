Самая обсуждаемая прическа на День влюбленных: показывает Джилл Байден
Джилл Байден в максимально простом образе «завоевывает» сердца.
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Джилл Байден не перестает подчеркивать свою близость к простым американцам. Прическа первой леди США собрала рекордное количество восторженных комментариев в Твиттере, после того, как она опубликовала снимок, на котором совершает праздничные покупки в кондитерской в Вашингтоне.
Волосы Джилл были убраны в самый простой хвостик с широкой резинкой для волос. Аксессуар, конечно, знаком каждой девушке, чем и вызвал волну самых лестных отзывов и комплиментов.
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