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Самая обсуждаемая прическа на День влюбленных: показывает Джилл Байден

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Джилл Байден в максимально простом образе «завоевывает» сердца.
Джилл Байден
Джилл Байден
pinterest.com

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Джилл Байден не перестает подчеркивать свою близость к простым американцам. Прическа первой леди США собрала рекордное количество восторженных комментариев в Твиттере, после того, как она опубликовала снимок, на котором совершает праздничные покупки в кондитерской в Вашингтоне.

Джилл Байден
Джилл Байден
pinterest.com

Волосы Джилл были убраны в самый простой хвостик с широкой резинкой для волос. Аксессуар, конечно, знаком каждой девушке, чем и вызвал волну самых лестных отзывов и комплиментов.

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Теги: Джилл Байден, модные прически 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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