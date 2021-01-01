В чем пойти на романтическое свидание: демонстрирует Оливия Палермо

Шикарный образ ко Дню влюбленных!

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Известный дизайнер и фэшн-блогер Оливия Палермо не устает радовать нас идеями романтичных образов для свидания, например, для Дня всех влюбленных. Оливия предлагает отправиться на встречу с любимым в эффектном платье из бордового кружева ришелье с контрастными деталями в виде черного воротника и манжетов.

Оливия Палермо instagram.com/oliviapalermo

Под платье можно надеть телесную базовую комбинацию, а для самых смелых — черное белье, которое будет эпатажно проглядываться сквозь кружевные узоры. Такой образ можно сочетать с прической в виде небрежных локонов или пучка, к примеру. Здесь главное – не переусердствовать, сделав акцент на роскошном платье.

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