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В чем пойти на романтическое свидание: демонстрирует Оливия Палермо

Спецтема: День Святого Валентина 2021
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Шикарный образ ко Дню влюбленных!
Оливия Палермо
Оливия Палермо
pinterest.com

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Известный дизайнер и фэшн-блогер Оливия Палермо не устает радовать нас идеями романтичных образов для свидания, например, для Дня всех влюбленных. Оливия предлагает отправиться на встречу с любимым в эффектном платье из бордового кружева ришелье с контрастными деталями в виде черного воротника и манжетов.

Оливия Палермо
Оливия Палермо
instagram.com/oliviapalermo

Под платье можно надеть телесную базовую комбинацию, а для самых смелых — черное белье, которое будет эпатажно проглядываться сквозь кружевные узоры. Такой образ можно сочетать с прической в виде небрежных локонов или пучка, к примеру. Здесь главное – не переусердствовать, сделав акцент на роскошном платье.

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Теги: Оливия Палермо, образы на 14 февраля, что надеть на День святого Валентина
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Источник: ivonа bigmir)net

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