Кендалл Дженнер засветила безупречную фигуру в облегающем платье с эффектным разрезом

Шикарный образ для вечерних выходов!

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В последнее время Кендалл Дженнер попадала в объективы папарацци исключительно в спортивных образах. Признаемся честно, мы уже успели соскучиться по эффектным выходам модели, и она сама, судя по всему, тоже. Сегодня звезда была замечена в одном из ресторанов Малибу.

Кендалл Дженнер https://www.backgrid.com/

Для вечернего выхода в свет Кендалл выбрала полностью соответствующий наряд: черное облегающее платье длины миди. Удачно подобранный крой эффектно подчеркнул стройную фигуру модели, а вырез сзади добавил ненавязчивую нотку сексуальности. Плечи звезды украсил укороченный кардиган, а кожаные ботильоны на небольшом каблуке и ультрамодная сумка-багет целостно завершили образ.

Кендалл Дженнер https://www.backgrid.com/

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