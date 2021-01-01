С Днем рождения, королева!

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Сегодня празднует День рождения одна из самых любимых наших актрис — Дженнифер Энистон. Очень сложно поверить в то, что этой голливудской красотке исполняется 52 года. На ней время совершенно не отображается: идеальные волосы с окрашиванием мечты, широкая искренняя улыбка, фигура богини.

Стоит отметить, что стиль актрисы заслуживает отдельного внимания: всегда элегантно, притягательно, обворожительно! Неудивительно, что миллионы модниц по всему миру берут пример с актрисы, ведь ее чувством вкуса стоит только вдохновляться и восторгаться. В честь праздника Джен мы собрали ТОП-10 ее лучших образов, которыми невозможно налюбоваться. С Днем рождения, муза!

В День рождения Дженнифер Энистон: 10 лучших образов голливудской красотки pinterest.com

В День рождения Дженнифер Энистон: 10 лучших образов голливудской красотки pinterest.com

В День рождения Дженнифер Энистон: 10 лучших образов голливудской красотки pinterest.com

В День рождения Дженнифер Энистон: 10 лучших образов голливудской красотки pinterest.com

В День рождения Дженнифер Энистон: 10 лучших образов голливудской красотки pinterest.com

В День рождения Дженнифер Энистон: 10 лучших образов голливудской красотки pinterest.com

В День рождения Дженнифер Энистон: 10 лучших образов голливудской красотки pinterest.com

В День рождения Дженнифер Энистон: 10 лучших образов голливудской красотки pinterest.com

В День рождения Дженнифер Энистон: 10 лучших образов голливудской красотки pinterest.com

В День рождения Дженнифер Энистон: 10 лучших образов голливудской красотки pinterest.com

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