Антитренды: 5 моделей пальто, которые уже вышли из моды

От этих моделей следует уже давно отказаться!

Пальто с меховым воротом

Это пальто выглядит неэтично и неэкологично, так еще от него веет прошлым, по которому вовсе скучать не приходится. Отдайте предпочтение тому же фасону, но без лишних страданий животных.

Пальто с пушистыми рукавами Пальто с пушистыми рукавами pinterest.com

К сожалению, дизайнеры в погоне за наценкой пытаются уместить мех где угодно — даже там, где он совсем не к месту. Такой мех быстро пачкается и совсем скоро может превратиться в подобие старой мягкой игрушки.

С рукавами три четверти С рукавами три четверти pinterest.com

Читай также: 5 причин, почему 2010-е - худшее время в истории моды

Стоит отметить, что мода на подобные пальто закончилась еще несколько лет назад. А многие так и не научились их носить, хотя надо было лишь найти подходящие по длине перчатки. Но радует тот факт, что теперь наконец-то в тренде пальто с нормальной длиной рукава, и вы не будете мерзнуть.

Короткое пальто-кокон Короткое пальто-кокон pinterest.com

Здесь главное - не перепутать: длинное пальто-кокон в тренде, короткое — нет. Короткая модель скрывает талию и визуально увеличивает бедра. Если не хотите, чтобы такие иллюзии играли против вас, выбирайте модные и теплые варианты, которые длиннее колена.

Дафлкот Дафлкот pinterest.com

Читай также: 3 модели юбок, которые нельзя носить никому

Нельзя сказать, что это прям самый дерзкий антитренд, просто немного приелся. Но далеко это пальто лучше не забрасывать — кто знает, мода настолько циклична сейчас, что, возможно, уже следующей зимой он вновь будет актуален.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.