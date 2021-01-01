Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
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Есть две вещи, без которых зимой нам не обойтись ни при каких обстоятельствах: куртка и шарф. И чаще всего они находятся в тандеме. Хотим мы того или нет, но от морозов никуда ещё не скрыться, поэтому давайте разбавлять суровые будни стильными сочетаниями, «подружив» вашу куртку с шарфом.
Первое и главное правило: чем проще, тем лучше. Не стоит пытаться соорудить у себя на шее сложную конструкцию из многочисленных узлов. Это не всегда выглядит действительно красиво — и потом, обычно это попросту неудобно. Просто набросьте шарф на шею и перекиньте один конец через плечо — это добавит образу нужную ноту небрежности без лишних усилий.
Что же касается цветовых комбинаций, то тут нужно четко понимать, в каком качестве вы хотите использовать свой шарф — как самостоятельный модный акцент или как логичное продолжение остального образа. В первом случае вы можете разбавить ярким шарфом монохромный лук в спокойных оттенках.
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Во втором же — либо подобрать его под цвет куртки, либо просто выбрать нейтральный тон вроде серого или бежевого, который сочетается буквально со всем. Советуем присмотреться к нашей подборке, дабы быть точно самой модной и стильной!
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