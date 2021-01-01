Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров

Комментариев: 0
Самые практичные и модные сочетания.
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
pinterest.com

Читай также: Всего одна деталь, которая “оживит“ повседневный образ: показывает Шарлиз Терон

Есть две вещи, без которых зимой нам не обойтись ни при каких обстоятельствах: куртка и шарф. И чаще всего они находятся в тандеме. Хотим мы того или нет, но от морозов никуда ещё не скрыться, поэтому давайте разбавлять суровые будни стильными сочетаниями, «подружив» вашу куртку с шарфом.

Первое и главное правило: чем проще, тем лучше. Не стоит пытаться соорудить у себя на шее сложную конструкцию из многочисленных узлов. Это не всегда выглядит действительно красиво — и потом, обычно это попросту неудобно. Просто набросьте шарф на шею и перекиньте один конец через плечо — это добавит образу нужную ноту небрежности без лишних усилий.

Что же касается цветовых комбинаций, то тут нужно четко понимать, в каком качестве вы хотите использовать свой шарф — как самостоятельный модный акцент или как логичное продолжение остального образа. В первом случае вы можете разбавить ярким шарфом монохромный лук в спокойных оттенках.

Читай также: Простые фэшн-приемы, которые помогут удлинить ноги

Во втором же — либо подобрать его под цвет куртки, либо просто выбрать нейтральный тон вроде серого или бежевого, который сочетается буквально со всем. Советуем присмотреться к нашей подборке, дабы быть точно самой модной и стильной!

Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
pinterest.com
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
pinterest.com
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
pinterest.com
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
pinterest.com
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
pinterest.com
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
pinterest.com
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
pinterest.com
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
pinterest.com
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
Как носить шарф с курткой этой зимой: 10 стильных примеров
pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: модные шарфы зима 2021, как носить шарф с курткой
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь