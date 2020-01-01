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Как выглядят самые модные кроссовки весны 2021

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Все активнее и активнее готовимся к весне!
Модные кроссовки весна 2021
Модные кроссовки весна 2021
pinterest.com

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Сегодня балом правит удобство — это значит, что без пары модных кроссовок вряд ли можно обойтись. Кроссовки давно перестали ассоциироваться исключительно со спортом. Да, сегодня мы обуваем теннисные и баскетбольные модели по любому случаю — и сочетаем их даже с гламурными мини-юбками.

Если у вас планах обзавестись одной парой «на все случаи жизни», настоятельно рекомендуем присмотреться к базовым моделям от Balenciaga или же к однотонным простым моделям из нашей подборки. Подобные кроссовки актуальны вне времени — а в этом сезоне это определенный мастхэв. Носить их предлагаем с джинсовой юбкой миди.

Дизайнеры намекают: кроссовки ярких оттенков — определенный тренд предстоящей весны. Смело миксуйте их с белым тотал-луком, атласной юбкой или же брюками в полоску.

Модные кроссовки весна 2021
Модные кроссовки весна 2021
pinterest.com
Модные кроссовки весна 2021
Модные кроссовки весна 2021
pinterest.com
Модные кроссовки весна 2021
Модные кроссовки весна 2021
pinterest.com
Модные кроссовки весна 2021
Модные кроссовки весна 2021
pinterest.com
Модные кроссовки весна 2021
Модные кроссовки весна 2021
pinterest.com
Модные кроссовки весна 2021
Модные кроссовки весна 2021
pinterest.com

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Теги: модные кроссовки весна 2021, тренды 2021, модная обувь 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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