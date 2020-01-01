Как выглядят самые модные кроссовки весны 2021
Читай также: 3 сумки, которые будут в моде этой весной
Сегодня балом правит удобство — это значит, что без пары модных кроссовок вряд ли можно обойтись. Кроссовки давно перестали ассоциироваться исключительно со спортом. Да, сегодня мы обуваем теннисные и баскетбольные модели по любому случаю — и сочетаем их даже с гламурными мини-юбками.
Если у вас планах обзавестись одной парой «на все случаи жизни», настоятельно рекомендуем присмотреться к базовым моделям от Balenciaga или же к однотонным простым моделям из нашей подборки. Подобные кроссовки актуальны вне времени — а в этом сезоне это определенный мастхэв. Носить их предлагаем с джинсовой юбкой миди.
Дизайнеры намекают: кроссовки ярких оттенков — определенный тренд предстоящей весны. Смело миксуйте их с белым тотал-луком, атласной юбкой или же брюками в полоску.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил