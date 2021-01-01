Пять способов, которые действительно работают!

Только nude

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Обувь телесного цвета — палочка-выручалочка в любой ситуации. Главное - правильно подобрать оттенок обуви, максимально близкий к цвету вашей кожи: в этом случае (особенно, если речь идет о туфлях-лодочках) такая хитрость сработает на все сто!

Простые фэшн-приемы, которые помогут визуально удлинить ноги pinterest.com

Делаем талию

Юбки, джинсы и брюки с высокой талией на пике популярности уже не первый сезон и обещают продержаться в топе трендов еще очень долго. Высокая талия не только делает фигуру более женственной, приближая ее к силуэту «песочные часы», но и «вытягивает» ноги.

Простые фэшн-приемы, которые помогут визуально удлинить ноги pinterest.com

Асимметрия

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Асимметричный крой — настоящая находка для модниц, которые мечтают «вытянуться» и визуально сделать ноги длиннее. Плюс ко всему, платье с асимметричным подолом или юбка с запахом — не только секрет длинных ног, но и один из трендов сезона.

Простые фэшн-приемы, которые помогут визуально удлинить ноги pinterest.com

Клеш и каблуки

Брюки и джинсы-клеш в этом году будут самыми актуальными моделями. Сочетайте их с каблуками, чтобы добиться ещё большего эффекта бесконечных ног.

Простые фэшн-приемы, которые помогут визуально удлинить ноги pinterest.com

Полоска спешит на помощь

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Цветные полосы — еще один ключевой тренд этой весны. Обрати внимание на брюки, платья и узкие юбки в вертикальную полоску. Важный момент — полосы не должны быть слишком узкими, иначе «волшебства» не случится!

Простые фэшн-приемы, которые помогут визуально удлинить ноги pinterest.com

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