Как одеваться в снегопад: показывает Ирина Шейк
Спецтема: Зимние Лайфхаки
Уютный образ для снежных прогулок.
Ирина Шейк вовсе не испугалась нью-йоркского снегопада. Модель, как и прежде, регулярно ходит гулять и даже самостоятельно(!) раскапывает дорожку перед домом.
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Для не особо комфортных погодных условий 35-летняя звезда выбирает теплые и практичные аутфиты. К примеру, сегодня она сделала выигрышную ставку на объемный белый пуховик, черные брюки и грубые ботинки на платформе в тон куртке.
Стакан горячего кофе и сумка с модным анималистичным принтом стали прекрасным дополнением к зимнему образу Ирины.
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