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Как одеваться в снегопад: показывает Ирина Шейк

Спецтема: Зимние Лайфхаки
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Уютный образ для снежных прогулок.
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com

Ирина Шейк вовсе не испугалась нью-йоркского снегопада. Модель, как и прежде, регулярно ходит гулять и даже самостоятельно(!) раскапывает дорожку перед домом.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
instagram.com/irinashayk

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Для не особо комфортных погодных условий 35-летняя звезда выбирает теплые и практичные аутфиты. К примеру, сегодня она сделала выигрышную ставку на объемный белый пуховик, черные брюки и грубые ботинки на платформе в тон куртке.

Стакан горячего кофе и сумка с модным анималистичным принтом стали прекрасным дополнением к зимнему образу Ирины.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
instagram.com/irinashayk
Ирина Шейк
Ирина Шейк
instagram.com/irinashayk

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    Теги: Ирина Шейк, образ звезды, модные пуховики зима 2021, модная обувь зима 2021
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