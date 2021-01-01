Как одеваться в снегопад: показывает Ирина Шейк

Уютный образ для снежных прогулок.

Ирина Шейк вовсе не испугалась нью-йоркского снегопада. Модель, как и прежде, регулярно ходит гулять и даже самостоятельно(!) раскапывает дорожку перед домом.

Ирина Шейк instagram.com/irinashayk

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Для не особо комфортных погодных условий 35-летняя звезда выбирает теплые и практичные аутфиты. К примеру, сегодня она сделала выигрышную ставку на объемный белый пуховик, черные брюки и грубые ботинки на платформе в тон куртке.

Стакан горячего кофе и сумка с модным анималистичным принтом стали прекрасным дополнением к зимнему образу Ирины.

Ирина Шейк instagram.com/irinashayk

Ирина Шейк instagram.com/irinashayk

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