В платье с единственной пуговицей: королева Летиция восхитила роскошным образом

Идеальный образ королевы!

Читай также: Что хранится в сумке Елизаветы II

Королева Летиция и в новом году продолжает нас радовать яркими выходами. Первая леди Испании не зря заслужила звание иконы стиля, на которую хочется равняться. Она с легкостью сочетает самые трендовые цвета, а кроме этого у нее отлично получается выигрышно обыгрывать и особенно яркие сочетания. На этот раз жена Филиппа VI сделала ставку на монохром, выбрав настоящий королевский оттенок — благородный синий.

Королева Летиция и Филипп VI https://www.backgrid.com/

Королева с мужем появились на традиционном ежегодном приеме для дипломатического корпуса, который находится в Испании. Мероприятие прошло в королевском дворце в Мадриде. Первая леди страны надела платье в пол с длинными рукавами и запахом, которое застегивалось всего на одну пуговицу. Испанская королева собрала волосы в элегантную прическу, подобающую не только случаю, но и ее царственному наряду.

Королева Летиция и Филипп VI https://www.backgrid.com/

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.