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В платье с единственной пуговицей: королева Летиция восхитила роскошным образом

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Идеальный образ королевы!
Королева Летиция
Королева Летиция
pinterest.com

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Королева Летиция и в новом году продолжает нас радовать яркими выходами. Первая леди Испании не зря заслужила звание иконы стиля, на которую хочется равняться. Она с легкостью сочетает самые трендовые цвета, а кроме этого у нее отлично получается выигрышно обыгрывать и особенно яркие сочетания. На этот раз жена Филиппа VI сделала ставку на монохром, выбрав настоящий королевский оттенок — благородный синий.

Королева Летиция и Филипп VI
Королева Летиция и Филипп VI
https://www.backgrid.com/

Королева с мужем появились на традиционном ежегодном приеме для дипломатического корпуса, который находится в Испании. Мероприятие прошло в королевском дворце в Мадриде. Первая леди страны надела платье в пол с длинными рукавами и запахом, которое застегивалось всего на одну пуговицу. Испанская королева собрала волосы в элегантную прическу, подобающую не только случаю, но и ее царственному наряду.

Королева Летиция и Филипп VI
Королева Летиция и Филипп VI
https://www.backgrid.com/

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Теги: королева Летиция, образ королевы, Королева Испании Летиция
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Источник: ivonа bigmir)net

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