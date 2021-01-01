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Какую одежду выбирает Эмили Ратаковски на последних месяцах беременности?

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Эмили удачно сочетает комфорт и стиль.
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
pinterest.com

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Совсем скоро Эмили Ратаковски и Себастьян БеарМакклард станут родителями. Последние несколько недель вдвоем пара решила устроить себе расслабленный отпуск перед появлением на свет малыша, который они провели во Флориде.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
gettyimages.com

Отдохнув, супруги уже вернулись на Манхэттен, где, судя по всему, и состоятся роды. Все мы знаем, что Эмили Ратаковски - королева облегающих силуэтов, и даже в последнем триместре Эмили не изменяет себе. Приталенная черная футболка, напоминающая вторую кожу, изящно подчеркивает изменившуюся фигуру.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
gettyimages.com

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Впрочем, в остальном модель сделала ставку на кофморт, предпочтя шпилькам теннисные кеды и свободные брюки с низкой посадкой. А самой яркой частью образа стала оранжево-коричневая шуба из искусственного меха. Благо, что погода в Нью-Йорке позволяет носить ее нараспашку.

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Теги: Эмили Ратаковски беременна, Эмили Ратаковски стиль
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Источник: ivonа bigmir)net

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