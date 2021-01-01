Зима всё ещё в городе. По прогнозам синоптиков – в феврале нас ожидают умеренные морозы и немного снега. Успей разнообразить свои повседневные образы трендовыми элементами.

Ниже несколько вариантов, которые ты найдешь в маркет-молле «Дарынок». В феврале торговый объект будет масштабно праздновать день рождение: с розыгрышами, развлекательной программой и выступлением яркой Jerry Heil. Следи за Дарынком Facebook или Instagram, чтобы не упустить возможность классно провести время.

Итак, начнём с головных уборов.

Панамы буквально ворвались в сезон осень-зима, немного адаптируясь под минусовую температуру с помощью тёплых тканей. Ряд домов моды представили в своих зимних коллекциях экстравагантные варианты из экомеха. А знаменитости и модные инфлюенсеры сразу же оценили необычное предложение и уже успели выгулять головной убор в своих повседневных луках. В меховых панамах были замечены Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Дуа Липа и другие.

Но если ты приверженка более консервативных решений – тогда обрати внимание на самый трендовый фасон шапки в этом сезоне – вязаная бини. Её сила в универсальности: отличном тандеме как с образами на каждый день, так и вечерними нарядами. Начиная свой путь с гардероба рабочих в первой половине прошлого века, аксессуар вышел за рамки стереотипов и уверенно поднялся на подиумы в коллекциях мировых дизайнеров.

Зеленый свет в тренды зимы 2021 получила и стёганая верхняя одежда в различных интерпретациях: от коротких курток с чёткими линиями до длиннющих пальто. В последних, к слову, будешь чувствовать себя на улице так же уютно, как и дома под одеялом. Сочетай с грубыми ботинками или даже кроссовками.

Стёганое полотно будет эффектно выглядеть и на аксессуарах.

Коричневый – новый чёрный, с ним легко сочетать другие цвета. При этом мы имеем в виду всю палитру: от светлого карамельного до глубокого шоколадного. Выбирай актуальные фасоны, будь это оверсайз-свитер, маскулинный жакет или брюки прямого кроя – они станут отличной инвестицией в гардероб.

Загляни на шопинг в маркет-молл «Дарынок» – большой торговый комплекс, в котором представлены магазины с одеждой, обувью, текстилем, детскими товарами, вечерними и свадебными нарядами, мебелью и другим. Адрес: улица Магнитогорская, 1а (станция метро «Лесная»).

Хутряна панама, відтінки коричневого й стьобане пальто: тренди зими 2021, які ти могла пропустити

Зима все ще в місті. За прогнозами синоптиків – у лютому нас очікують помірні морози й трохи снігу. Встигни урізноманітнити свої повсякденні образи трендовими елементами. Нижче кілька варіантів, які ти знайдеш в маркет-моллі “Даринок”. У лютому торговий об’єкт буде масштабно святкувати день народження: з розіграшами, розважальною програмою і виступом яскравої Jerry Heil.

Отже, почнемо з головних уборів.

Панами буквально увірвалися у сезон осінь-зима, трохи адаптуючись під мінусову температуру за допомогою теплих тканин. Ряд будинків моди представили в своїх зимових колекціях екстравагантні варіанти з екохутра. А знаменитості й модні інфлюенсери відразу ж оцінили незвичну пропозицію і вже встигли вигуляти головний убір у своїх повсякденних луках. У хутряних панамах були помічені Белла Хадід, Кендалл Дженнер, Дуа Ліпа та інші.

Але якщо ти прихильниця більш консервативних рішень – тоді зверни увагу на найтрендовіший фасон шапки в цьому сезоні – в’язана біні. Її сила в універсальності: відмінному тандемі як з образами на кожен день, так і вечірніми нарядами. Починаючи свій шлях з гардероба робітників у першій половині минулого століття, аксесуар вийшов за рамки стереотипів і впевнено піднявся на подіуми в колекціях світових дизайнерів.

Зелене світло в тренди зими 2021 отримав і стьобаний верхній одяг в різних інтерпретаціях: від коротких курток з чіткими лініями до довжелезних пальт. В останніх, до речі, будеш відчувати себе на вулиці так само затишно, як і вдома під ковдрою. Поєднуй з грубими черевиками або навіть кросівками.

Стьобане полотно буде ефектно виглядати й на аксесуарах.

Коричневий – новий чорний, з ним легко поєднувати інші кольори. Водночас ми маємо на увазі всю палітру: від світлого карамельного до глибокого шоколадного. Обирай актуальні фасони, будь це оверсайз-светр, маскулінний жакет або штани прямого крою – вони стануть хорошою інвестицією у гардероб.

Зазирни на шопінг в маркет-молл “Даринок” – великий торговий комплекс, в якому представлені магазини з одягом, взуттям, текстилем, дитячими товарами, вечірніми й весільними нарядами, меблями та іншим. Адреса: вулиця Магнітогорська, 1а (станція метро “Лісова”).

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