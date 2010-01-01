5 причин, почему 2010-е – худшее время в истории моды
Сникерсы на танкетке
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Эта весьма сомнительная тенденция появилась еще в начале 1940-х годов, когда Сальваторе Феррагамо представил первую версию таких кроссовок. Правда, настоящая популярность их ждала в 2010-е благодаря брендам Isabel Marant и Marc Jacobs. Сейчас такая пара обуви выглядит крайне странно, зато это точно одна из тех вещей, которая ярче всего характеризует 2010-е.
Брюки-афгани
Одно из главных недоразумений эпохи — брюки-афгани, которые селебрити носили с туфлями на каблуках. Такие шаровары звезды умудрялись надевать даже на красную дорожку, несмотря на то, что из-за необычного кроя походка в них выглядит довольно странно (не говоря уже о внешнем виде в целом). В общем, колоритно, экзотично, комфортно и очень безвкусно.
Сандалии-гладиаторы
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Все попытки изобразить из себя греческую богиню, сделав гладиаторы уместными для повседневных образов или вечернего гардероба, - всегда заканчивались провалами. Более того, если носить их в зной, ремешки оставят на ногах яркий и незабываемый загар в виде полос и квадратов — так стоит ли их вообще внедрять в гардероб?
Меховые жилетки
Всего лишь каких-то 10 лет назад пушистая меховая жилетка была неотъемлемой составляющей образа «успешной женщины». К счастью, эти времена в прошлом, а натуральный мех теперь справедливо считается моветоном: от него отказываются и крупнейшие бренды, и знаменитости.
(Слишком) рваные джинсы
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Модели джинсов с прорезями и потертостями знакомы нам давно. Варианты с необработанными швами выглядят винтажно и нередко добавляют необходимую интересную ноту в образ. Правда, в 2010-х звезды с подачи дизайнеров любили джинсы, в которых дырок было больше, чем ткани. А самые модные варианты представляли из себя клочки материала на поясе.
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