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Современные реалии: как выглядит свадебная защитная маска для невесты

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Необычный тренд!
Современные реалии: как выглядит свадебная защитная маска для невесты
Современные реалии: как выглядит свадебная защитная маска для невесты
pinterest.com

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Дизайнер Ясин Ауади нанял четыре специализированных ателье в Париже, чтобы украсить три защитные маски R-Pur (они считаются в 10 раз эффективнее установленных европейских стандартов), сделав из них аксессуар haute couture. Все модели будут выполнены в единственном экземпляре и проданы с аукциона в помощь медицинским работникам Франции.

Современные реалии: как выглядит свадебная защитная маска для невесты
Современные реалии: как выглядит свадебная защитная маска для невесты
pinterest.com

Дизайн масок соответствует прошлым коллекциям Aouadi Couture, за исключением центрального образа невесты, который традиционно закрывает кутюрное шоу. Ауади создал совершенно необычный подвенечный наряд из вышитых кружевных простыней, которые полвека назад были подарены его матери на свадьбу.

Современные реалии: как выглядит свадебная защитная маска для невесты
Современные реалии: как выглядит свадебная защитная маска для невесты
pinterest.com

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Само платье и арт-маска получили название «Белый голубь». Она украшена кружевом Кале, полупрозрачным бисером, золотой нитью и петушиными перьями и поставляется в специальном футляре. Как отметили в WWD, «Леди Гаге точно понравится».

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Теги: защитная маска, свадьба 2021, образ невесты
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Источник: ivonа bigmir)net

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