Раскрываем тайны: что хранится в сумке Елизаветы II

Открываем секреты любимого аксессуара королевы.

С помощью нее королева подает знаки своим помощникам

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Уверенны, что вы слышали огромное количество историй о том, как дамы эпохи барокко использовали веера в качестве средств невербальной коммуникации: так они незаметно общались с мужчинами. У Елизаветы II роль такого инструмента выполняет ее знаменитая сумка. С ее помощью она незаметно подает знаки своим помощникам.

Так, если во время официальных встреч и приемов она ставит сумку на стол, то она хочет все завершить в ближайшие 5 минут. Если же аксессуар оказывается на полу, то ее немедленно должны спасти от нежелательного или утомительного разговора под каким-то благим предлогом. Внутри королевского двора даже создана целая азбука таких жестов.

Елизавета II и принц Филипп pinterest.com

Королева не выходит из дома без помады и зеркальца

Естественно, еще одни атрибуты настоящей леди, без которых не полагается выходить в свет. И потом, знаковая помада цвета фуксии имеет свойство стираться, и ее периодически нужно обновлять. Касаемо металлического карманного зеркальца, которым она пользуется — свадебный подарок от принца Филиппа (а их браку в этом году исполняется целых 73 года!).

Елизавета II pinterest.com

В сумке она носит очки для чтения

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В своей сумочке королева всегда держит свои очки для чтения. Во время официальных встреч ей нередко приходится читать или подписывать какие-то документы, так что без оптических аксессуаров здесь не обойтись.

Елизавета II и принц Филипп pinterest.com

Иногда она носит с собой деньги

Как известно, Елизавета II никогда не имеет при себе наличных денег и банковских карт — ей они попросту не нужны. Но теперь вы можете поправить любого, кто так скажет, оперируя иным фактом! Иногда ей все же приходится это делать. Королева любит делать пожертвования в церкви — на этот случай у нее всегда есть монеты и банкноты.

Елизавета II pinterest.com

А еще — массу других неожиданных вещей

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К примеру, королева любит разгадывать кроссворды, так что часто носит их с собой — специально для Ее Величества их вырезают из еженедельных газет. А еще там находится место для мятных конфет и игрушек ее детей и внуков.

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