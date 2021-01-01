В коже с ног до головы: Ким Кардашьян в эффектном мини-платье

Осторожно, слишком пикантно!

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Пару лет назад Ким Кардашьян призналась, что Канье Уэст не разделяет ее восторгов по поводу откровенных нарядов, да и сама звезда заявила, что планирует пересмотреть свой стиль.

Но как бы ни старалась Ким, периодически в ее гардеробе проскальзывали либо чересчур короткие платья, либо прозрачные наряды, либо слишком откровенные. Но после новостей о разводе Канье и Ким, похоже, у звезды не осталось причин оказываться от любимых нарядов.

Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian

Сегодня Ким продемонстрировала, пожалуй, самый эффектный образ за последнее время. На новом опубликованном снимке звезда запечатлена в чёрном кожаном мини-платье Versace, поверх которого она накинула длинный плащ свободного кроя со спущенными плечами.

Кожаный тотал-лук Ким дополнила роскошными лодочками Armani, украшенными стразами. Оценил бы даже Канье!

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