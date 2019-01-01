10 модных вязаных кардиганов, которые вам не захочется снимать
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Трикотаж занял лидирующие позиции в списке трендов 2021 — и вы наверняка об этом знаете. Сегодня дизайнеры предлагают нам на выбор любые изделия — от уютных свитеров до откровенных бра. На вкус и цвет для каждой. Однако, и в «трикотажном» вопросе есть ряд мастхэвов, без которых точно не обойтись в новом сезоне.
Безусловно, мы говорим о кардиганах — инфантильных облегающих, укороченных и длинных — куда без них? Действительно, кардиган можно назвать самой универсальной вещью в гардеробе: его можно носить на голое тело вместо свитера, надевать поверх рубашки в офис или использовать вместо тренча весной.
Как вы заметили, длинные кардиганы вполне могут заменить облегченное пальто — в этом и есть их прелесть. Пожалуй, самое модное сочетание — носить длинный кардиган поверх трикотажного платья макси в тон — женственный и комфортный образ в одном флаконе.
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Хорошие новости для любительниц подчеркнуть талию: в этом сезоне в моде кардиганы-халаты с поясом. Осмельтесь сочетать такой «домашний» кардиган с блузой с бантом и сапогами с широким голенищем. Отойти от домашней темы не представляется возможным: все уютное и комфортное — в тренде.
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