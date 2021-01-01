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3 украшения, которые сделают любой образ элегантным

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На все случаи жизни!
3 украшения, которые сделают любой образ элегантным
3 украшения, которые сделают любой образ элегантным
pinterest.com

Цепь из меди с покрытием золотом

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Стильные и утонченные цепи разного размера, плетения и цвета не сдают своих позиций уже несколько сезонов подряд. Однако одна из них стала нашим фаворитом и бестселлером многих брендов: плоская цепь, напоминающая драгоценную змею, изгибающуюся на шее обладательницы. Тот случай, когда минимализм идеально гармонирует с благородством.

Цепь из меди с покрытием золотом
Цепь из меди с покрытием золотом
pinterest.com

Серьги с жемчугом

Все мы знаем ту константу, что базовый гардероб женщины обязательно должен в себя включать маленькое черное платье. А базовая ювелирная коллекция непременно содержит украшение из жемчуга. Поэтому обязательно присмотритесь к серьгам с жемчугом. Они визуально вытянут шею и подойдут как к белоснежной рубашке, так и к тому самому черному платью.

Серьги с жемчугом
Серьги с жемчугом
pinterest.com
Серьги с жемчугом
Серьги с жемчугом
pinterest.com

Кольцо-печатка

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Кольцо-печатка традиционно ассоциируется у нас с мужским аксессуаром. Однако сегодня перстень утратил статус исключительно мужского украшения, носить его можно на любом пальце, а заодно и комбинировать с другими кольцами. Некоторые ювелирные марки пошли еще дальше и выпустили женственные версии печаток, которые пестрят элегантностью.

Кольцо-печатка
Кольцо-печатка
pinterest.com
Кольцо-печатка
Кольцо-печатка
pinterest.com

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Теги: элегантные украшения, модные украшения 2021, универсальные украшения
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Источник: ivonа bigmir)net
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