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Этот пуховик будет вас греть всю оставшуюся зиму: показывает Жизель Оливейра

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Уютный образ модели.
Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
pinterest.com

Жизель Оливейра уже успела вернуться из отпуска на Гавайях, откуда ежедневно постила «горячие» снимки в самых модных купальниках будущего лета. А сейчас геолокация модели в Инстаграм сменилась на холодный Нью-Йорк. Однако звезда быстро адаптировалась к смене климата и в очередной раз продемонстрировала свою способность мастерски составлять стильные образы вне зависимости от обстоятельств.

Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira

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Для наступивших морозов модель выбрала бежевый укороченный пуховик — теплый и уютный, в который можно закутаться, как в одеяло, благодаря свободному крою. Его Жизель надела вместе с черным трикотажным комплектом, который состоит из боди с горлом и легинсов. Завершающим штрихом стали высокие кеды в клетку на массивной коричневой подошве. Шикарный образ для пеших зимних прогулок!

Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira

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Теги: Жизель Оливейра, образ звезды, модные пуховики зима 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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