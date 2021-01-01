Этот пуховик будет вас греть всю оставшуюся зиму: показывает Жизель Оливейра

Уютный образ модели.

Жизель Оливейра уже успела вернуться из отпуска на Гавайях, откуда ежедневно постила «горячие» снимки в самых модных купальниках будущего лета. А сейчас геолокация модели в Инстаграм сменилась на холодный Нью-Йорк. Однако звезда быстро адаптировалась к смене климата и в очередной раз продемонстрировала свою способность мастерски составлять стильные образы вне зависимости от обстоятельств.

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

Читай также: На каждый день недели: 7 стильных зимних образов Роузи Хантингтон-Уайтли

Для наступивших морозов модель выбрала бежевый укороченный пуховик — теплый и уютный, в который можно закутаться, как в одеяло, благодаря свободному крою. Его Жизель надела вместе с черным трикотажным комплектом, который состоит из боди с горлом и легинсов. Завершающим штрихом стали высокие кеды в клетку на массивной коричневой подошве. Шикарный образ для пеших зимних прогулок!

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.