Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Почему зимой нельзя носить колготки под джинсами

Спецтема: Зимние Лайфхаки
Комментариев: 0
Разбираемся в данном вопросе.
Почему зимой нельзя носить колготки под джинсами
Почему зимой нельзя носить колготки под джинсами
pinterest.com

Читай также: На каждый день недели: 7 стильных зимних образов Роузи Хантингтон-Уайтли

Каждую зиму, чтобы не продрогнуть по пути до офиса или места встречи, мы выбираем «капустный» стиль в несколько слоев одежды, сохраняя верность убеждению, что, помимо маек-свитеров-шарфов и сапог на меху, сохранить тепло помогут колготки, натянутые под джинсы (или под брюки).

Как раз тут и кроется главная ошибка, потому что данная комбинация «колготки + штаны» на самом деле не так эффективна, как кажется, и ради сохранения тепла следует отменить эту практику в зимнем гардеробе.

Почему зимой нельзя носить колготки под джинсами
Почему зимой нельзя носить колготки под джинсами
pinterest.com

Читай также: Антитренды: какие шапки не стоит носить зимой 2021

Многослойность в качестве утепления имеет все шансы на успех только в том случае, когда это не касается колготок из эластичного полиамида. В действительности колготки, надетые под джинсы, не дышат и не греют, так как плотная, гладкая синтетика не теплопроводна. Напротив, препятствуя нагреванию воздуха между телом и джинсами, они лишь холодят — то есть обеспечивают эффект, прямо противоположный ожидаемому.

Как же тогда утепляться? Вот несколько альтернативных решений, которые действительно спасут от мороза и разубедят в неоправданном доверии к колготкам: выбирайте теплые джинсы, шерстяные колготки, термобелье, высокие носки или гольфы.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: зимние тренды 2021, почему нельзя надевать колготы под джинсы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь