Разбираемся в данном вопросе.

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Каждую зиму, чтобы не продрогнуть по пути до офиса или места встречи, мы выбираем «капустный» стиль в несколько слоев одежды, сохраняя верность убеждению, что, помимо маек-свитеров-шарфов и сапог на меху, сохранить тепло помогут колготки, натянутые под джинсы (или под брюки).

Как раз тут и кроется главная ошибка, потому что данная комбинация «колготки + штаны» на самом деле не так эффективна, как кажется, и ради сохранения тепла следует отменить эту практику в зимнем гардеробе.

Почему зимой нельзя носить колготки под джинсами pinterest.com

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Многослойность в качестве утепления имеет все шансы на успех только в том случае, когда это не касается колготок из эластичного полиамида. В действительности колготки, надетые под джинсы, не дышат и не греют, так как плотная, гладкая синтетика не теплопроводна. Напротив, препятствуя нагреванию воздуха между телом и джинсами, они лишь холодят — то есть обеспечивают эффект, прямо противоположный ожидаемому.

Как же тогда утепляться? Вот несколько альтернативных решений, которые действительно спасут от мороза и разубедят в неоправданном доверии к колготкам: выбирайте теплые джинсы, шерстяные колготки, термобелье, высокие носки или гольфы.

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