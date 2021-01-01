3 модели юбок, которые нельзя носить никому

Советуем взять на заметку и никогда не надевать!

Юбка-тюльпан

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Если честно, трудно вспомнить, когда юбка-тюльпан числилась в списках тенденций. И этот фасон, который выполнен в форме тюльпана, не идет никому. Имеющиеся складки придадут ненужный объем в области живота и бедер, а девушек с невысоким ростом она и вовсе сделает еще меньше. Чем заменить юбку-тюльпан? Остановите свой выбор на вечной классике — юбке-карандаш, с которой точно не прогадаете.

Юбка-тюльпан pinterest.com

Юбка с горизонтальными полосами

Полоска-один из самых опасных принтов. Горизонтальный рисунок даже худых девушек наградит объемными бедрами, а даму с более пышной фигурой – и вовсе. Так что запомните: никогда не надевайте юбку с горизонтальными полосами. А вот юбка с вертикальными полосами, наоборот, зрительно вытянет фигуру, придав ей элегантности и неповторимости.

Юбка с горизонтальными полосами pinterest.com

С драпировкой

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Никогда не верьте тем, кто пытается навязать мысль, будто драпировки способны скрыть недостатки фигуры. Абсолютная неправда. Потому что вместо утягивающего эффекта вы получаете обратный: многочисленные складки визуально увеличивают линию талии, буквально на глазах прибавляя ненужные килограммы. Отдайте предпочтение вариантам лаконичного кроя, дополненным трендовыми рисунками.

Юбка с драпировкой pinterest.com

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