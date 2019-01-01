Супермодель Жизель Оливейра сверкает роскошными формами в красном бикини

Модель отдыхает на Гавайях.

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Пока нас заметает снегом, Жизель Оливейра вовсю греется под жаркими лучами гавайского солнца. И мы вынуждены согласиться, для жгучей бразильянки с такой безупречной фигурой лучше места не найти: горячие снимки в многочисленных модных купальниках — очевидное тому подтверждение.

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

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Сегодня Жизель показала, пожалуй, самый соблазнительный пляжный комплект из своей коллекции — красное крошечное бикини от бренда купальников Tropic Of C. Да, и это лучшая мотивация, чтобы начать подготовку к пляжному сезону, встретив его в таком же мини-бикини без угрызений совести.

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

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