Дженнифер Лопес даже в «мешковатых» трениках выглядит круче всех

Джей Ло- красотка на миллион даже в простом образе!

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Как ни крути, но Дженнифер Лопес всегда была, есть и остается настоящим примером для подражания. Певица ежедневно с большим упорством и железной волей отправляется в зал, где и проводит большую часть времени, чтобы демонстрировать нам свою шикарную фигуру. И это в 51-летнем возрасте! Впечатляющий результат Джей Ло не удается скрыть даже под оверсайзом.

Дженнифер Лопес gettyimages.com

На днях звезда попала в объективы папарацци, возвращаясь с тренировки. По сложившейся классике, составив максимально удобный и расслабленный образ, Джен выбрала укороченный белый свитшот с капюшоном и стильные небесно-голубые джоггеры, которые явно на несколько размеров больше ее собственного. Но даже в такой мешковатой одежде певица сумела сохранить природную сексуальность и женственность, в очередной раз подтвердив заслуженный статус королевы!

Дженнифер Лопес gettyimages.com

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