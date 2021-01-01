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Чистая провокация: Хейли Бибер снялась без белья в рекламной кампании Versace

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Осторожно, слишком горячо!
Хейли Бибер
Хейли Бибер
pinterest.com

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Итальянский модный Дом Versace представил новый рекламный кампейн, одной из героинь которого стала Хейли Бибер. Модель предстала перед нами в самом провокационном и откровенном образе.

Хейли Бибер снялась без белья в рекламной кампании Versace
Хейли Бибер снялась без белья в рекламной кампании Versace
instagram.com/haileybieber

Темой кампейна стал подводный мир: Хейли продемонстрировала крупные украшения в виде морских звезд, ракушек и кораллов, а также сумку La Medusa из новой весенне-летней коллекции Versace 2021. Кроме аксессуаров, образ звезды состоял из разноцветного топа, украшенного кристаллами. И только из него. Чистейшая провокация на максимум!

Хейли Бибер снялась без белья в рекламной кампании Versace
Хейли Бибер снялась без белья в рекламной кампании Versace
instagram.com/haileybieber

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Теги: Хейли Бибер, Versace, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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