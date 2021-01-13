На свидание к Венсану Касселю: Тина Кунаки в абсолютно прозрачном платье

Новый образ модели.

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Новогодние праздники заканчиваются, все постепенно начинают вливаться в рабочий ритм, но каникулы Тины Кунаки и Венсана Касселя в Рио-де-Жанейро продолжаются. Впрочем, мы этому только рады, ведь одна из самых красивых звездных пар вовсю делится с подписчиками новыми снимками с отдыха.

Тина Кунаки и Венсан Кассель instagram.com/tinakunakey

Тина Кунаки и Венсан Кассель instagram.com/tinakunakey

Особого внимания достойны не только романтичные откровенные совместные фото, но и селфи, которые Тина делает ежедневно — и каждый раз в новом эффектном образе. Знаменитость поделилась кадром, на котором она позирует в абсолютно прозрачном платье с леопардовым принтом. К нему Кунаки удачно подобрала голубую сумочку. Стоит отметить, что сочетание коричневого и небесного голубого считается одним из главных трендов будущего сезона.

Тина Кунаки instagram.com/tinakunakey

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