На свидание к Венсану Касселю: Тина Кунаки в абсолютно прозрачном платье
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Новогодние праздники заканчиваются, все постепенно начинают вливаться в рабочий ритм, но каникулы Тины Кунаки и Венсана Касселя в Рио-де-Жанейро продолжаются. Впрочем, мы этому только рады, ведь одна из самых красивых звездных пар вовсю делится с подписчиками новыми снимками с отдыха.
Особого внимания достойны не только романтичные откровенные совместные фото, но и селфи, которые Тина делает ежедневно — и каждый раз в новом эффектном образе. Знаменитость поделилась кадром, на котором она позирует в абсолютно прозрачном платье с леопардовым принтом. К нему Кунаки удачно подобрала голубую сумочку. Стоит отметить, что сочетание коричневого и небесного голубого считается одним из главных трендов будущего сезона.
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