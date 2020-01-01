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Прямо из ванной: Лили Коллинз засветила шикарную фигуру в эффектном образе

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В ванной просто свет падает лучше.
Лили Коллинз
Лили Коллинз
pinterest.com

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Ради красивой фотосессии известная актриса Лили Коллинз залезла в ванну в эффектном платье MONSE, позируя на высоких шпильках. Сексуальный наряд в коричневых тонах уж больно выигрышно подчеркнул достоинства фигуры звезды: глубокое декольте — красивую линию плеч, ключицы, разрез на бедре — подтянутые ноги Лили.

Лили Коллинз
Лили Коллинз
instagram.com/lilyjcollins

Стоит отметить, что уютное трикотажное платье — идеальный наряд для зимней вечеринки: в нем тепло, уютно и комфортно. Даже несмотря на роскошные украшения Cartier, наряд, макияж и укладку Коллинз, понимаем, что все-таки естественную красоту девушки все равно ничем не затмить.

Лили Коллинз
Лили Коллинз
instagram.com/lilyjcollins
Лили Коллинз
Лили Коллинз
instagram.com/lilyjcollins

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Теги: Лили Коллинз, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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