Прямо из ванной: Лили Коллинз засветила шикарную фигуру в эффектном образе
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Ради красивой фотосессии известная актриса Лили Коллинз залезла в ванну в эффектном платье MONSE, позируя на высоких шпильках. Сексуальный наряд в коричневых тонах уж больно выигрышно подчеркнул достоинства фигуры звезды: глубокое декольте — красивую линию плеч, ключицы, разрез на бедре — подтянутые ноги Лили.
Стоит отметить, что уютное трикотажное платье — идеальный наряд для зимней вечеринки: в нем тепло, уютно и комфортно. Даже несмотря на роскошные украшения Cartier, наряд, макияж и укладку Коллинз, понимаем, что все-таки естественную красоту девушки все равно ничем не затмить.
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