Ivona рассказывает, с чем носить шубу зимой, чтобы выглядеть стильно.

Читай также: 5 цветов, которые помогут вашему зимнему гардеробу выглядеть дорого

Тот факт, что зимой следует хорошенько утеплиться – не требует дополнительных пояснений. Зато в инструментах по достижению этой цели вы не ограничены ничем, кроме собственного вкуса, потребностей и модных трендов. К счастью, вариантов сейчас так много, что выбрать по‑настоящему есть из чего. Но выбор нужно сделать так, чтобы не упустить ни стиль, ни удобство, ни тепло. А это сделать не так уж и просто.

Многие девушки при таком раскладе предпочитают практичный пуховик — он теплый, удобный и комфортный. Многие, но далеко не все. Кому-то он кажется скучным или некрасивым. Дубленки тоже далеко не всем по нраву — кому-то они просто не идут. Ну, а шубы из натурального меха уже давно не пользуются ни популярностью, ни практическим использованием, уйдя из коллекций всех брендов. Что будем делать в таком случае?

Выход есть: стильные шубы из эко-меха. Во‑первых, греют они ничуть не хуже натуральных. Во‑вторых, ни одно животное при их производстве не страдает. В-третьих — смотрятся они тоже ровно так же красиво, как их натуральные аналоги. И самое главное их превосходство в том, что они сочетаются практически со всеми предметами гардероба: от роскошного платья до трикотажного спортивного костюма.

Читай также: 10 пар модных зимних ботинок, которые подойдут к любому образу

Выбирайте мягкие комфортные джоггеры, вещи из денима, базовые свитшоты дерзкие кожаные брюки, грубые ботинки и даже массивные кроссовки — вот лучшие «компаньоны» для шубы в этом сезоне. В выборе цвета беспроигрышным вариантом будет любой оттенок в пастельной гамме — беж, коричневый или нежно-розовый, к примеру. Они не только универсальны в сочетаниях и идут буквально всем, но еще и никогда не выходят из моды.

Грядут морозы: с чем сочетать самые модные эко-шубы этой зимы pinterest.com

Грядут морозы: с чем сочетать самые модные эко-шубы этой зимы pinterest.com

Грядут морозы: с чем сочетать самые модные эко-шубы этой зимы pinterest.com

Грядут морозы: с чем сочетать самые модные эко-шубы этой зимы pinterest.com

Грядут морозы: с чем сочетать самые модные эко-шубы этой зимы pinterest.com

Грядут морозы: с чем сочетать самые модные эко-шубы этой зимы pinterest.com

Грядут морозы: с чем сочетать самые модные эко-шубы этой зимы pinterest.com

Грядут морозы: с чем сочетать самые модные эко-шубы этой зимы pinterest.com

Грядут морозы: с чем сочетать самые модные эко-шубы этой зимы pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.