Кэти Холмс показывает, что надеть на спонтанное свидание

Просто, но со вкусом!

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Зачастую подготовка к свиданию занимает у нас достаточное количество времени и сил: выбор наряда, макияжа, аксессуаров и т.д. Но иногда же мы получаем приглашение спонтанно, и, хотя от этого ожидание не становится менее приятным, мы оказываемся в ситуации, когда нужно принять очень быстро несколько важных решений.

Кэти Холмс https://www.backgrid.com/

В таких случаях очень полезно иметь несколько идей готовых образов из имеющихся вещей. В качестве источника вдохновения возьмем Кэти Холмс, которая была накануне замеченной на свидании с бойфрендом Эмилио Виттоло. Для прогулки и кофе-брейка на Манхэттене актриса составила простой и стильный образ: расклешенные джинсы, черная водолазка, черный блейзер и сапоги-казаки. Изюминкой выхода звезды стал вязаный берет с помпоном на макушке.

Кэти Холмс https://www.backgrid.com/

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