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Богиня на отдыхе: топ-модель Алессандра Амбросио засветила идеальные формы в купальнике

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Топ-модель отдыхает в родной Бразилии.
Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
pinterest.com

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У нас такое чувство, что про пляжный гардероб Алессандры Амбросио можно снимать многосерийный сериал. Весь локдаун топ-модель провела на пляже, ежедневно попадая в объективы фотографов. А с наступлением новогодних праздников — знаменитая топ-модель улетела в родную Бразилию. И гардероб Алессандры практически не изменился. При этом за несколько месяцев жгучая брюнетка ни разу не повторилась, каждый раз радуя своих поклонников все новыми и новыми бельевыми нарядами.

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
https://www.backgrid.com/

Буквально на днях наша главная героиня появилась на пляже в роскошном бикини ягодного оттенка с милыми рюшами. Знаете, если бы Афродита предстала перед нами сегодня, то она бы точно имела обличье Алессандры.

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
https://www.backgrid.com/

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Теги: Алессандра Амбросио, Victoria's Secret, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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