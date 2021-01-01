Богиня на отдыхе: топ-модель Алессандра Амбросио засветила идеальные формы в купальнике

Топ-модель отдыхает в родной Бразилии.

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У нас такое чувство, что про пляжный гардероб Алессандры Амбросио можно снимать многосерийный сериал. Весь локдаун топ-модель провела на пляже, ежедневно попадая в объективы фотографов. А с наступлением новогодних праздников — знаменитая топ-модель улетела в родную Бразилию. И гардероб Алессандры практически не изменился. При этом за несколько месяцев жгучая брюнетка ни разу не повторилась, каждый раз радуя своих поклонников все новыми и новыми бельевыми нарядами.

Алессандра Амбросио https://www.backgrid.com/

Буквально на днях наша главная героиня появилась на пляже в роскошном бикини ягодного оттенка с милыми рюшами. Знаете, если бы Афродита предстала перед нами сегодня, то она бы точно имела обличье Алессандры.

Алессандра Амбросио https://www.backgrid.com/

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