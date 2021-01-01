В День рождения Ирины Шейк: ТОП-10 самых «горячих» образов супермодели

Вспоминаем самые откровенные образы Ирины в честь ее 35-летия.

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Сегодня свое 35-летие празднует одна из самых востребованных и успешных супермоделей планеты. Ирина всегда славилась своим непревзойденным чувством стиля и божественной красотой, вдохновляя множество именитых дизайнеров признаваться ей в любви и приглашать участвовать в модных показах. В их числе креативный директор Burberry Риккардо Тиши, Жан-Поль Готье, Донателла Версаче и множество других. В честь праздника Ирины Шейк вспоминаем ее самые «горячие» образы. С Днем рождения, королева!

Ирина Шейк pinterest.com

Ирина Шейк pinterest.com

Ирина Шейк pinterest.com

Ирина Шейк pinterest.com

Ирина Шейк pinterest.com

Ирина Шейк pinterest.com

Ирина Шейк pinterest.com

Ирина Шейк pinterest.com

Ирина Шейк pinterest.com

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