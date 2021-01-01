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В День рождения Ирины Шейк: ТОП-10 самых «горячих» образов супермодели

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Вспоминаем самые откровенные образы Ирины в честь ее 35-летия.
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com

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Сегодня свое 35-летие празднует одна из самых востребованных и успешных супермоделей планеты. Ирина всегда славилась своим непревзойденным чувством стиля и божественной красотой, вдохновляя множество именитых дизайнеров признаваться ей в любви и приглашать участвовать в модных показах. В их числе креативный директор Burberry Риккардо Тиши, Жан-Поль Готье, Донателла Версаче и множество других. В честь праздника Ирины Шейк вспоминаем ее самые «горячие» образы. С Днем рождения, королева!

Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com

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Теги: Ирина Шейк, День рождения, образы Ирины Шейк, Донателла Версаче, Burberry
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Источник: ivonа bigmir)net

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