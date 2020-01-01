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Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой

Спецтема: Зимние Лайфхаки
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Ivona делится модными подсказками, как внедрить розовый цвет в зимний гардероб, чтобы выглядеть ярко и стильно.
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
pinterest.com

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Отношение модной общественности к розовому цвету всегда было неоднозначным. Если в 2000-х «цвет барби» презирали и считали легкомысленным, сейчас розовый залил подиумы нынешнего сезона своей яркостью. Факт на лицо: розовый цвет определенно стоит вашего внимания, а как его грамотно внедрить в зимний гардероб, чтобы выглядеть модно, но при этом уместно, - с радостью делимся подсказками.

Облачиться в монохромный лук – решение для смелых и крутых, поскольку розовый и в гордом одиночестве выглядит божественно. Но здесь нужно выбрать правильный оттенок: к примеру, пудровый будет смотреться выгоднее всего, ибо он не пестрит излишней яркостью. Если эта идея все же кажется сумасшедшей, сочетайте розовый с нейтральными оттенками — черным, белым, серым и бежево-коричневым.

Не забудьте о главных трендах: плюшевая шуба или пуховик, и ультрамодная шапка-бини в розовой гамме точно не останутся без внимания. Ещё для составления ярких образов вполне подойдут аксессуары в виде сумки и шарфа, а также вовсе не станет лишним – розовое худи.

Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
pinterest.com
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
pinterest.com
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
pinterest.com
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
pinterest.com
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
pinterest.com
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
pinterest.com
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
pinterest.com
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
pinterest.com
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
pinterest.com
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
Самый летний и яркий цвет: как носить розовый зимой
pinterest.com

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Теги: тренды зимы 2021, как носить розовый, идеи для модных образов, стильные сочетания
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Источник: ivonа bigmir)net

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