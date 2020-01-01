Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джессика Альба встретила Новый год в самом идеальном платье

Спецтема: Новый год 2021
Комментариев: 0
С красивым декольте и вырезом.
Джессика Альба
Джессика Альба
pinterest.com

Читай также: Почему Тейлор Свифт встретила Новый год в костюме бурого медведя?

Маленькое черное платье-извечная и полюбившаяся классика для всех модниц. Этот вариант спасет в любой ситуации.  И актриса Джессика Альба решила следовать этому правилу.

Джессика Альба
Джессика Альба
instagram.com/jessicaalba

Красотка нарядилась в элегантное черное мини-платье Magda Butrym. Аккуратный вырез подчеркнул красивое декольте девушки, а разрез на бедре — подтянутую фигуру. Уже отставляем в сторону тазик с оливье :)

Джессика Альба
Джессика Альба
instagram.com/jessicaalba

Платье украшено крупной аппликацией в виде розы: этого элемента вполне достаточно, чтобы запомниться всем в праздничную ночь. Из аксессуаров звезда предпочла набор классических золотых украшений: кольца, серьги и колье. Минималистично, но слишком стильно!

Джессика Альба
Джессика Альба
instagram.com/jessicaalba

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джессика Альба, образ звезды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь