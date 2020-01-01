Джессика Альба встретила Новый год в самом идеальном платье

С красивым декольте и вырезом.

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Маленькое черное платье-извечная и полюбившаяся классика для всех модниц. Этот вариант спасет в любой ситуации. И актриса Джессика Альба решила следовать этому правилу.

Джессика Альба instagram.com/jessicaalba

Красотка нарядилась в элегантное черное мини-платье Magda Butrym. Аккуратный вырез подчеркнул красивое декольте девушки, а разрез на бедре — подтянутую фигуру. Уже отставляем в сторону тазик с оливье :)

Джессика Альба instagram.com/jessicaalba

Платье украшено крупной аппликацией в виде розы: этого элемента вполне достаточно, чтобы запомниться всем в праздничную ночь. Из аксессуаров звезда предпочла набор классических золотых украшений: кольца, серьги и колье. Минималистично, но слишком стильно!

Джессика Альба instagram.com/jessicaalba

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