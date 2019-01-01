Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вместо вечернего платья: почему Тейлор Свифт встретила Новый год в костюме бурого медведя?

Спецтема: Новый год 2021
Комментариев: 0
Определенно, пальма первенства за самый необычный образ достается Тейлор Свифт.
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
pinterest

Читай также: Самая красивая пара в новогоднюю ночь: Джастин и Хейли Бибер в черном

Чтобы встретить 2021-й и распрощаться с неопределенностью 2020-го, Тейлор Свифт решила не красоваться в вечернем наряде, как это сделали многие. Поскольку прошедший год был максимально необычным, то и провожать его надо особенно. В Инстаграме популярная исполнительница поделилась своей фотографией в искусственной медвежьей шубе.

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
instagram.com/taylorswift

«До свидания, 2020 год, это было странно», — подписала она пост, который, хотя и выглядит несколько тревожно, имеет большой смысл.

Несмотря на все хорошее и плохое, мем «Ну, это вполне может случиться» был актуален весь год — и эта фотография отлично вписывается в эту концепцию непредвиденных обстоятельств.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Тейлор Свифт, образ звезды, Новый год 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь