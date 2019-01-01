Вместо вечернего платья: почему Тейлор Свифт встретила Новый год в костюме бурого медведя?

Определенно, пальма первенства за самый необычный образ достается Тейлор Свифт.

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Чтобы встретить 2021-й и распрощаться с неопределенностью 2020-го, Тейлор Свифт решила не красоваться в вечернем наряде, как это сделали многие. Поскольку прошедший год был максимально необычным, то и провожать его надо особенно. В Инстаграме популярная исполнительница поделилась своей фотографией в искусственной медвежьей шубе.

Тейлор Свифт instagram.com/taylorswift

«До свидания, 2020 год, это было странно», — подписала она пост, который, хотя и выглядит несколько тревожно, имеет большой смысл.

Несмотря на все хорошее и плохое, мем «Ну, это вполне может случиться» был актуален весь год — и эта фотография отлично вписывается в эту концепцию непредвиденных обстоятельств.

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