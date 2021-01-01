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Самая красивая пара в новогоднюю ночь: Джастин и Хейли Бибер в черном

Спецтема: Новый год 2021
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Звездные супруги сделали ставку на неиссякаемую классику.
Джастин и Хейли Бибер
Джастин и Хейли Бибер
pixabay.com

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Хейли и Джастин Бибер – без сомнения одна из самых красивых и стильных звездных пар, невзирая на праздники. И они вновь доказали, что умеют впечатлять публику своим безупречным вкусом. Для празднования Нового года супруги предпочли элегантные образы. Супермодель блистала на фотографиях в бархатном мини-платье Saint Laurent с необычным декольте. В то время как музыкант предпочел смокинг и, небрежно расстегнутую, белоснежную рубашку.

Джастин и Хейли Бибер
Джастин и Хейли Бибер
instagram.com/haileybieber

Шикарные золотые украшения и блестки в тон на ногтях добавили Хейли шика, в то время как бейсболка Джастина придала музыканту некой дерзости. Игриво показав язык уходящему 2020-у, счастливые влюбленные с блеском в глазах отправляются в «совместное плавание» в 2021-й. Желаем с каждым днем только укреплять свои чувства и радовать нас модными образами.

Джастин и Хейли Бибер
Джастин и Хейли Бибер
instagram.com/haileybieber

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Теги: Джастин Бибер, Хейли, образы звезд, Новый год 2021
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Источник: Ivonа bigmir)net

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