Жизель Оливейра встречает Новый год в атласном платье-комбинации на голое тело

Ничего лишнего.

Читай также: Тина Кунаки показала образ в идеальном купальнике

А кто нам сказал, что идеальный Новый год — это заснеженные улицы, украшенные миллионом сияющих огоньков, елки и «Ирония судьбы» по телевизору? У супермодели Жизель Оливейры есть всему этому чудесная альтернатива — океан, пальмы, белый песок и вечеринки. Именно так звезда решила встретить 2021, отправившись на Гавайи с бойферндом.

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

Читай также: Самое красивое белье для встречи Нового года

Оттуда Жизель активно публикует фотографии, одна из которых может стать для вас вдохновением— на снимке модель позирует в атласном платье-комбинации терракотового оттенка, которое идеально подойдет для праздничной ночи, где бы вы ее ни провели. Найти похожее можно у многих демократичных брендов, если Вы до сих пор не определились с нарядом. Поспешите, ведь до Нового года осталось всего несколько считанных часов.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.