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Жизель Оливейра встречает Новый год в атласном платье-комбинации на голое тело

Спецтема: Новый год 2021
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Ничего лишнего.
Жизель Оливейра на показе Victoria's Secret
Жизель Оливейра на показе Victoria's Secret
pinterest.com

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А кто нам сказал, что идеальный Новый год — это заснеженные улицы, украшенные миллионом сияющих огоньков, елки и «Ирония судьбы» по телевизору? У супермодели Жизель Оливейры есть всему этому чудесная альтернатива — океан, пальмы, белый песок и вечеринки. Именно так звезда решила встретить 2021, отправившись на Гавайи с бойферндом.

Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira

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Оттуда Жизель активно публикует фотографии, одна из которых может стать для вас вдохновением— на снимке модель позирует в атласном платье-комбинации терракотового оттенка, которое идеально подойдет для праздничной ночи, где бы вы ее ни провели. Найти похожее можно у многих демократичных брендов, если Вы до сих пор не определились с нарядом. Поспешите, ведь до Нового года осталось всего несколько считанных часов.

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Теги: Жизель Оливейра, в чем встретить Новый год 2021, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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