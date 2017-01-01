ТОП-5 главных обувных трендов сезона весна-лето 2021

Ivona рассказывает о главных трендах в обуви, которые наиболее популярны в 2021-м.

Казаки

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В следующем году можно смело делать ставку на казаки. Эти ботинки отлично впишутся в любой гардероб и сделают даже самый обычный образ более интересным и насыщенным. Особенное внимание обратите на удлиненные модели в стиле Дикого Запада. Сочетайте их с мини-юбками или плиссировками пастельных оттенков.

Казаки pinterest.com

Тапочки

За этот год уютные тапочки стали нашими лучшими друзьями. И в 2021-м мы от них не откажемся — более того, станем носить их не только дома, но и на улице. Выбирайте пушистые или разноцветные модели.

Тапочки pinterest.com

Минималистичные сандали

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Сандали в минималистичном стиле полюбились еще прошлым летом. Тонкие ремешки, нейтральные оттенки, изящный каблук или плоская подошва — такие босоножки станут отличным дополнением к романтичному летнему образу.

Минималистичные сандали pinterest.com

«Школьные» туфли

Туфли, которые вы носили в школе, вновь ворвались на подиумы. Обувь с нелепыми ремешками и застежками и закругленным носом в 2021 году будет на пике популярности. Сочетайте их с яркими носками, любимым свитером и блузкой с воротником.

«Школьные» туфли pinterest.com

Обувь на массивной платформе

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Очень радуемся тому, что полюбившаяся обувь на тракторной подошве не потеряет своей актуальности и в следующем году. Она станет еще массивнее и крупнее — поэтому можно смело искать ботинки на платформе. Это могут быть и челси, и мартинсы, и высокие армейские ботинки, и низкие на шнуровке.

Челси pinterest.com

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