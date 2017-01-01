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Объект желания: 7 свитеров в самом модном цвете этого года

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Ivona делится подборкой свитеров в самом модном цвете 2021.
Желтый свитер
Желтый свитер
pinterest.com

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За версией Pantone , два самых главных цвета этого года – серый и желтый. Желтый оттенок был представлен Pantone как «надежда на яркое и светлое будущее» — как раз актуальная история для нынешнего времени.

Модный цвет можно внедрять в гардероб уже сейчас. Советуем начать со свитера — главного атрибута образов для ранней весны, который смело может перекочевать и в летние луки — из-за своего солнечного оттенка в том числе.

При выборе свитера обратите внимание на его актуальность. Сочетайте их с голубыми широкими джинсами, кожаными юбками или носите поверх базовой рубашки — многослойность по‑прежнему в моде. Ограничиваться одним оттенком желтого не имеет смысла, поэтому смело выбирайте то, что вам ближе, — от глубокого горчичного до приглушенного «конфетного».

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Бояться желтого точно не нужно. Этот цвет вполне здорово сочетается с красно-оранжевой и зелено-синей гаммой. А как ярко выглядит желтый на фоне контрастных черного и белого — этот цвет определенно стоит вашего внимания! Начните эксперименты прямо сейчас — делимся с Вами «солнечной» подборкой.

Желтый свитер
Желтый свитер
pinterest.com
Желтый свитер
Желтый свитер
pinterest.com
Желтый свитер
Желтый свитер
pinterest.com
Желтый свитер
Желтый свитер
pinterest.com
Желтый свитер
Желтый свитер
pinterest.com
Желтый свитер
Желтый свитер
pinterest.com

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Теги: модные свитеры весна, желтый цвет, Pantone, модные тренды
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Источник: ivonа bigmir)net

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