Защита от дождя и снега: Оливия Палермо в самом трендовом головном уборе зимы

Красотка Оливия Палермо в мегастильной прозрачной панаме, которая в списке главных трендов зимы 2021.

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Широкая панама из пластика станет незаменимым аксессуаром для зимы: в снег, в дождь — в любую непогоду она защитит вас в день, когда случайно забудете зонт дома.

Оливия Палермо instagram.com/oliviapalermo

Оливия Палермо сочетает такую с меховым пальто и выглядит роскошно. Даже укладка в виде легких волн и яркий макияж, кажется, в безопасности: прозрачные поля деликатно подчеркивают их красоту и при этом защищают от любой непогоды. Плюс такую панаму удобно складывать и носить с собой в сумке, ведь она легкая совсем.

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