Как не замерзнуть зимой тем, кто ненавидит надевать колготы под штаны?

Ivona делится лайфхаками, как не замерзнуть зимой без колготок, заменив их на альтернативные варианты.

Гольфы и чулки

Читай также: Как заправлять брюки в обувь, чтобы выглядеть стильно

Самый простой и бюджетный выход — надевать широкие и джинсы с шерстяными или кашемировыми гольфами и чулками. В отличие от колготок, они не создают неудобств в области талии в сочетании с поясом брюк, но греют не хуже, особенно если верхняя одежда доходит до середины бедра и ниже. Такой лайфхак подойдет и тем, кто большую часть времени проводит в помещении, например, в офисе или на учебе: вам не станет жарко, но при желании гольфы или чулки можно быстро снять или сменить на низкие носки. Но с облегающим кроем такой прием не сработает, потому что резинки обычно просвечивают под тканью.

Утепленные брюки Утепленные брюки pinterest.com

Ищите брюки или джинсы с начесом. Вдобавок они и теплее: плотная основная ткань защищает от ветра, а если брюки свободного кроя, можно воспользоваться лайфхаком № 1 (ищите выше) и надеть под них чулки или гольфы — ни единого шанса замерзнуть! Если вы предпочитаете джинсы, обзаведитесь утепленными, потому что простые часто «леденеют» на морозе и вовсе не греют.

Шерстяные штаны Шерстяные штаны pinterest.com

Читай также: ТОП-5 советов, которые помогают в правильном уходе за шерстяными вещами

Натуральные материалы греют лучше всего, поэтому брюки из шерсти или кашемира — нужное вложение в гардероб. Обращайте внимание на структуру: шершавая ткань будет колоться, поэтому под ней должна быть подкладка, либо выбирайте брюки из гладкого материала. Правда, одежда из чистой шерсти требует особого ухода, может деформироваться при носке и стирке и собирает на себя буквально каждую пылинку. Примесь синтетики усмирит капризные брюки, так что не гонитесь за надписью «100% шерсть», достаточно 40−80%.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.