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Уроки стиля: что носит Кэти Холмс в сильный снегопад?

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Актрисе Кэти Холмс никакие снегопады не помешают выглядеть стильно.
Кэти Холмс
Кэти Холмс
pinterest.com

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Кэти Холмс-обладательница тонкого вкуса, с которым она мастерски составляет свои образы. И справляется с этой задачей более, чем успешно: каждый ее лук-пособие по стилю стритстайла.

Уроки стиля: что носит Кэти Холмс в сильный снегопад?
Уроки стиля: что носит Кэти Холмс в сильный снегопад?
gettyImages.com

На этот раз звезду заметили в центре Нью-Йорка, где она, очевидно, продолжает начатый накануне рождественский шопинг. Кэти попала в объективы папарацци в кашемировом пальто самого классического «кофейного» оттенка.

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Актриса была в высоких сапогах на толстой подошве — похожие в текущем сезоне можно найти в коллекциях как люксовых, так и масс-маркет брендов. Интересная деталь: линия на подошве удачно контрастировала с цветом пальто.

Уроки стиля: что носит Кэти Холмс в сильный снегопад?
Уроки стиля: что носит Кэти Холмс в сильный снегопад?
gettyImages.com

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Теги: Кэти Холмс, образ звезды, модное пальто 2020, стиль звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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