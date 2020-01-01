Актрисе Кэти Холмс никакие снегопады не помешают выглядеть стильно.

Читай также: Королевский бархат: лучшие вещи для нарядных новогодних образов

Кэти Холмс-обладательница тонкого вкуса, с которым она мастерски составляет свои образы. И справляется с этой задачей более, чем успешно: каждый ее лук-пособие по стилю стритстайла.

Уроки стиля: что носит Кэти Холмс в сильный снегопад? gettyImages.com

На этот раз звезду заметили в центре Нью-Йорка, где она, очевидно, продолжает начатый накануне рождественский шопинг. Кэти попала в объективы папарацци в кашемировом пальто самого классического «кофейного» оттенка.

Читай также: Белла Хадид продемонстрировала идеальный пресс в пуховике

Актриса была в высоких сапогах на толстой подошве — похожие в текущем сезоне можно найти в коллекциях как люксовых, так и масс-маркет брендов. Интересная деталь: линия на подошве удачно контрастировала с цветом пальто.

Уроки стиля: что носит Кэти Холмс в сильный снегопад? gettyImages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.