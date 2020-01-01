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Как носить вещи из летнего гардероба зимой: показывает Дуа Липа

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Дуа Липа продемонстрировала, как носить кроп-топ зимой.
Дуа Липа
Дуа Липа
pinterest.com

Как выяснилось, отказываться от летних вещей с наступлением минусовой температуры вовсе не обязательно, главное — правильно интегрировать их в зимний гардероб.

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Об еще одном модном сочетании нам напомнила Дуа Липа, замеченная накануне на улицах Нью-Йорка. Певица с очень узнаваемым стилем, которой даже на красной дорожке с дресс-кодом удается выглядеть нескучно, объединила в одно целое самую летнюю и самую зимнюю вещи — кроп-топ и пуховик.

Дуа Липа
Дуа Липа
gettyImages.com

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Для прогулки со щенком Декстером она выбрала лук в стиле нулевых. Очень широкие джинсы с забавным принтом она объединила с любимыми ботинками на «тракторной» подошве, а кроп-топ с длинным пуховиком. Дополнили трендовый аутфит интересные аксессуары - непарные серьги и бусы-леденцы, которые пользовались особой популярностью у модниц этим летом.

Дуа Липа
Дуа Липа
gettyImages.com

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Теги: Дуа Липа, образ звезды, кроп-топ, стиль
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Источник: ivonа bigmir)net

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