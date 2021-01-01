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Белла Хадид продемонстрировала идеальный пресс даже в пуховике

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Белла Хадид на прогулке в Нью-Йорке порадовала поклонников суперстильным образом.
Белла Хадид
Белла Хадид
gettyImages.com

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Демонстрировать результаты своих спортивных достижений абсолютно естественно для всех, включая моделей. Однако некоторые из них не ограничиваются подиумом или пляжем, продолжая выбирать подчеркивающие форму наряды даже в холодное время года. Беллу Хадид даже декабрьский холод не заставил отказаться от обнажающих пресс вещей.

Белла Хадид
Белла Хадид
gettyImages.com

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На модели объемный пуховик North Face поверх облегающей спортивной формой. После тренировки Белла зашла за зеленым смузи, где ее и заметили папарацци. Особое внимание к себе приковывают детали образа. Во-первых, на высокие белые носочки, надетые поверх легинсов. Во-вторых, на вернувшийся из нулевых тренд сезона— крабик для волос.

Белла Хадид
Белла Хадид
gettyImages.com

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Теги: Белла Хадид, фигура Беллы Хадид, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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