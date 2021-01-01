Ivona рассказывает, каких ошибок стоит избегать, когда выбираете подарки на Новый год.

Откладывать покупки на последний момент

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Декабрь-самый насыщенный месяц в году, и кроме поиска подарков у многих в декабре миллион других забот. Поэтому откладывать все покупки на последний момент станет только большей ошибкой. Начинайте обдумывать подарки осенью или даже еще раньше. В течение года у вас может быть много удачных возможностей купить что-то во время скидок, или просто может появиться хорошая идея подарка. Кроме того, это значительно поможет снять финансовую нагрузку в декабре, так как покупки будут сделаны в течение года.

Не планировать бюджет

Часто мы забываем, что в ноябре и декабре наши расходы всегда больше в связи с приготовлениями к праздникам. Ведь кроме подарков предстоит праздничный ужин, досуг во время каникул и многое другое. Заранее продумайте, сколько вы готовы потратить на подарки.

Всё в последний момент: ошибки новогоднего шопинга pinterest.com

Не составлять список

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При составлении списка Вы существенно сэкономите силы и время перед приобретением подарков. А ещё укажите всех, кого планируете поздравлять. На случай внезапных гостей или спонтанных встреч можно предусмотреть несколько универсальных и безошибочных подарков.

Всё в последний момент: ошибки новогоднего шопинга pinterest.com

Не сравнивать цены

Когда вы наконец-то выбрали любой из подарков, не торопитесь его сразу же покупать. Сравните цены или узнайте, не планируется ли скоро распродажа. Если это базовая вещь, то, возможно, она представлена и в аутлете. А цены онлайн-магазинов сейчас легко сравнить с помощью разных сервисов. Также не забудьте промониторить свои рассылки. Возможно, недавно вам пришел купон на скидку.

Всё в последний момент: ошибки новогоднего шопинга pinterest.com

Обходить слишком много магазинов

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В попытках найти идеальные подарки мы совершаем походы сразу по нескольким торговым центрам: ассортимент в них может не различаться настолько, чтобы ради этого потратить свое время. Посмотрите, где есть ваши проверенные бренды или где есть магазины с категориями товаров, которые вы планируете дарить. Подобный подход сделает ваш шопинг более целенаправленным. Удачных покупок и с наступающим!

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